Системный администратор/инженер
• Умения работать с OS на уровне опытного пользователя: OS MS Windows (линейка ОС: XP, Server 2000, Server 2008, Vista, Seven),
• Администрирование OS: *nix, *bsd.
• Знание TCP/IP, SMTP, POP3, DNS.
• Знание «архитектуры» и «железа» современных ПК.
• Опыт в работе с продуктами: Nagios, Exim, Postfix, iptables, nginx, apache, SAMBA, MySQL.
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Системное администрирование
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