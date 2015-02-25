gr0_0ve

Борис gr0_0ve

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Системный администратор/инженер

• Умения работать с OS на уровне опытного пользователя: OS MS Windows (линейка ОС: XP, Server 2000, Server 2008, Vista, Seven), 

• Администрирование OS: *nix, *bsd. 

• Знание TCP/IP, SMTP, POP3, DNS.

• Знание «архитектуры» и «железа» современных ПК. 

• Опыт в работе с продуктами: Nagios, Exim, Postfix, iptables, nginx, apache, SAMBA, MySQL. 

Системное администрирование
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга