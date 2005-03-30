Проверка текста на наличие ошибок. Написание текстов на любые темы в короткие сроки.

Приветствую! Меня зовут Екатерина, являюсь очень разносторонним человеком. В свои 16 я знаю больше, чем многие взрослые люди. И речь идёт сейчас о знаниях, которые пригодятся в моей деятельности. Я очень грамотный и творческий человек. По русскому языку и литературе у меня всегда были пятерки, так что речь и фантазия у меня развиты на ура. Из этого следует,что я могу проверять текста на наличие ошибок, правильно формулировать Ваши мысли, написать статью, сочинение на любые темы и многое другое. Если Вас заинтересовало мое предложение, прошу обратить на меня внимание.