gracheva1005

Студентка на дистанционном с навыком профессиональной транскрибации

Доброго времени суток! Я студентка на дистанционной форме обучения. Навык перепечатывания текстов у меня, далеко не на уровне новичка. Лекции и вебинары создавали мне жесткие условия на скорость печати и внимательность к текстам при переводе их из рукописного в формат word. Встречалась с разными почерками, качеством изображений и т.п. Рассматриваю к выполнению любой уровень сложности текстов, почерков и качества изображения.