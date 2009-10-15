Станислав Погоржельский grad-datagrad-data
Помощь в работе с компанией .Masterhost, ООО Телематика, Мастерхост. ТОлько технические вопросы.
100% решение ваших важных вопросов.
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Раскрутка вебпроектов, оптимизация кода, дизайн. Администрирование проектов. Поиск информации. Работа с почтовыми серверами.
Обслуживание серверов на ОС LINUX и Windows.
Работа в графических приложениях GIMP/PHOTOSHOP, PAGEMAKER/SCRIBUS, COREL DRAW и тд.
Администрирование большинство версий Linux.
Работа с БД на уровне администрирования. Опыт внедрения Программного обеспечения, проведение тренингов/курсов.
услуги по OpenSourse
* -экспертиза.*
Какие технологии вам лучше выбрать? Каким стандартам следовать? Мы
поможем вам принять стратегически важные решения.Больше информации.
* -продукция.*
Сообщество Открытого Программного Обеспечения владеет сотнями отлично
написанных программных продуктов. Поэтому достаточно сложно быстро
разобраться какое программное обеспечение подходит вам лучше всего,
какое находится ещё на стадии разработки и соразмерно ли то или иное
программное обеспечение непосредственно с вашими требованиями. Мы
поможем вам быстро и эффективно решить все эти и многие другие вопросы.
Больше информации.
* -разработка.*
Адаптация либо дальнейшая разработка стандартного продукта из
программного проекта, системная интеграция или программирование
изменённых приложений с нуля. Вы получите любое программное обеспечение,
созданное непосредственно для вас, от Perl,Python и PHP до Java, C/C++ и
Lisp Больше информации.
-*внедрение*.
Установка и регулировка мощности систем, включая сетевую инфраструктуру,
хранение, дублирование и интеграционные системы. Вы получите надёжные и
стабильные программные установки. Больше информации.
*-хостинг/системное администрирование.*
Вам нужна помощь с хостингом и системным администрированием программ или
операционных систем? ITIL гарантирует отличное качество, а мы
гарантируем эффективную работу ваших систем. Больше информации.
* -поддержка.*
Абсолютная поддержка вашего отдела информационных технологий, или только
ваших конечных пользователей. Вы получите стабильную и крепкую поддержку
Linux, промежуточного программного обеспечения и всех остальных
программ. Больше информации.