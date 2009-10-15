Внедрение линукс-систем. Создание сайтов.

Помощь в работе с компанией .Masterhost, ООО Телематика, Мастерхост. ТОлько технические вопросы.

100% решение ваших важных вопросов.

_________________

Раскрутка вебпроектов, оптимизация кода, дизайн. Администрирование проектов. Поиск информации. Работа с почтовыми серверами.

Обслуживание серверов на ОС LINUX и Windows.

Работа в графических приложениях GIMP/PHOTOSHOP, PAGEMAKER/SCRIBUS, COREL DRAW и тд.

Администрирование большинство версий Linux.

Работа с БД на уровне администрирования. Опыт внедрения Программного обеспечения, проведение тренингов/курсов.

услуги по OpenSourse

* -экспертиза.*

Какие технологии вам лучше выбрать? Каким стандартам следовать? Мы

поможем вам принять стратегически важные решения.Больше информации.

* -продукция.*

Сообщество Открытого Программного Обеспечения владеет сотнями отлично

написанных программных продуктов. Поэтому достаточно сложно быстро

разобраться какое программное обеспечение подходит вам лучше всего,

какое находится ещё на стадии разработки и соразмерно ли то или иное

программное обеспечение непосредственно с вашими требованиями. Мы

поможем вам быстро и эффективно решить все эти и многие другие вопросы.

Больше информации.

* -разработка.*

Адаптация либо дальнейшая разработка стандартного продукта из

программного проекта, системная интеграция или программирование

изменённых приложений с нуля. Вы получите любое программное обеспечение,

созданное непосредственно для вас, от Perl,Python и PHP до Java, C/C++ и

Lisp Больше информации.

-*внедрение*.

Установка и регулировка мощности систем, включая сетевую инфраструктуру,

хранение, дублирование и интеграционные системы. Вы получите надёжные и

стабильные программные установки. Больше информации.

*-хостинг/системное администрирование.*

Вам нужна помощь с хостингом и системным администрированием программ или

операционных систем? ITIL гарантирует отличное качество, а мы

гарантируем эффективную работу ваших систем. Больше информации.

* -поддержка.*

Абсолютная поддержка вашего отдела информационных технологий, или только

ваших конечных пользователей. Вы получите стабильную и крепкую поддержку

Linux, промежуточного программного обеспечения и всех остальных

программ. Больше информации.