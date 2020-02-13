Ретушер-фотограф, ретушь фотографий любой сложности.

Меня зовут Сергей, мне 32, я профессиональный фотограф-ретушер. Учился в Киевском Национальном Институте Культуры и Искусств. Окончил художественную школу, школу дизайна, а также курсы цифрового рисунка "Pixel". Имею 7 лет опыта в данной профессии. Работал в Киеве как свадебный фотограф, организовывал выездные фотосессии, а так же работал в студии. По ретуши работал в компании "Директория" которая профессионально занимается обработкой фотографий в стиле Beauty Retouch. Предлагаю услуги ретушера: цветокоррекция, глубокая ретушь кожи, удаление ненужных предметов с фото, замена фона, чистка фона, реставрация фотографии и много другого. Ретушь фотографии любой сложности.

Работаю качественно, быстро, вся работа выполняется в поставленные сроки.