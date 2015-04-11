рерайт/копирайт, контекстная реклама (биржи статей), журналист, стаж более 25 лет

1986 г. – 1990 г.Внештатный корреспондент газет «Волгоградская правда», «Молодой ленинец»,

«Вечерний Волгоград».

1990 г. – 1993 г.«Новая газета» Волгоградского областного совета народных депутатов.

Корреспондент отдела новостей.

1993 г. – февраль 2012г. «Городские вести» и «Областные вести». Корреспондент отдела новостей,спортивный обозреватель.

1997 г. – 2007 г.«Спорт-ревю Поволжья» (Волгоград). Корреспондент, шеф-редактор (по трудовому

договору).

1991 г. – 2007 г.«Спорт-Экспресс» (Москва). Собственный корреспондент по Волгоградской области

(по контракту).

1999 г. – 2009 г.Спортклуб Железнодорожных войск РФ. Тренер, спортсмен-инструктор спортивной

команды по олимпийским видам спорта, пресс-атташе (по контракту).

2009 г. Государственноеавтономное учреждение Волгоградской области «Футбольный клуб «Волгоград».

Помощник президента по связям с общественностью – пресс-атташе.

2010 г. – 31 октября2014 г. Государственное казенное учреждение Волгоградской областидополнительного образования детей «СДЮСШОР». Менеджер по связям с

общественностью.

2012 г. – ноябрь2014 г. ГАУВО ДО «ДЮСШ по зимним видам спорта». Создание сайта http://iceschool-vlg.ru,его администрирование и наполнение эксклюзивным контентом (по трудовому договору).

Достижения

1996, 2003, 2005,2006, 2008 г.г. - Лучший спортивный журналист Волгоградской области.

1996 г. - ГрамотаОлимпийского комитета России «За большой вклад в подготовку и успешное

выступление сборной России на Играх XXVI Олимпиады в Атланте».

2003 г. - Благодарственноеписьмо главы Администрации Волгоградской области Н.К.Максюты

2004 г. - Лучшийспортивный журналист России (Федерация спортивных журналистов РФ).

2007 г. - ЛауреатНациональной премии лучших спортивных журналистов России «Звезда спортивной информации» в номинации «Вся Россия – регионы» (Олимпийский комитет России).

2009 г. - Победительконкурса интернет-сайтов «Электронный Волгоград» в номинации «Лучшие

тематические сайты» (http://volgograd-fc.ru).

2010 г. – 2014 г. Сайт«ProСПОРТ Волгоград» (http://pro-sports.ucoz.ru). Наполнение контентом.