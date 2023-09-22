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Дарья Градович
gradovichdarya
gradovichdarya
35 лет
2 года на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Дизайн карточки для маркетплейса
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Рекламный баннер
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Дизайн карточки для Wildberries
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Инфографика для маркетплейса
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Оформление группы ВК
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