graf48rus

Максим Демчев graf48rus

 
39 летРоссия/Воронеж
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Озвучивание детских стихов

    Пример текста *** В синем море ветерок Наш качает катерок. Рядом белая акула Проплывала и нырнула.   Показала нам плавник. В наши души страх проник! Велика была акула – Катер чуть не перевернула. *** В знойной Африке живёт Большой толстый бегемот. Веса около двух тонн Достигает часто он. ...

    Озвучивание45 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Озвучка стихотворений

    Пример текста *** Сяду утром на «харлей» – Станет лучше, веселей. Шлемофон надену, краги, Прибавлю байку тяги. У меня на куртке из кожи Из цифр, букв и колец Надпись, как у многих тоже – «Мотоклуб 48 rus Елец». Выезжаю из ворот, Вот ...

    Озвучивание23 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Озвучивание детских сказок и рассказов.

    [b]Пример текста. ...[/b] Алёшка ещё не ходил в школу, и свободного времени у него было много. Любимым его занятием было катание на тракторе вместе со своим дядей Андреем. Алёшка с завистью и гордостью смотрел, как дядя ...

    Озвучивание43 заявки
    Закрыт
    2 года назад