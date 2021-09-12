Пример текста *** В синем море ветерок Наш качает катерок. Рядом белая акула Проплывала и нырнула. Показала нам плавник. В наши души страх проник! Велика была акула – Катер чуть не перевернула. *** В знойной Африке живёт Большой толстый бегемот. Веса около двух тонн Достигает часто он. ...
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- Озвучивание45 заявокЗакрыт2 года назад
Пример текста *** Сяду утром на «харлей» – Станет лучше, веселей. Шлемофон надену, краги, Прибавлю байку тяги. У меня на куртке из кожи Из цифр, букв и колец Надпись, как у многих тоже – «Мотоклуб 48 rus Елец». Выезжаю из ворот, Вот ...Озвучивание23 заявкиЗакрыт2 года назад
[b]Пример текста. ...[/b] Алёшка ещё не ходил в школу, и свободного времени у него было много. Любимым его занятием было катание на тракторе вместе со своим дядей Андреем. Алёшка с завистью и гордостью смотрел, как дядя ...Озвучивание43 заявкиЗакрыт2 года назад