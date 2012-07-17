Универсальный диктор

Имеется опыт работы на дубляже и озвучивании телевизионных программ, и рекламных роликов с 2004 – 2005 г., работал на ТРК "Ялта ТВ"; также в 2006 г. озвучивал программы на "СТБ", как приглашённый диктор. С 2008 г. - работал на "Tak-treba production", "Первом Автомобильном канале", "Нева фильм" - дублирование фильмов для кинотеатров. На сегодняшний момент работаю на студии "ТВ+"- озвучиваю телевизионные программы и мультсерилы. Владею русским и украинским языками. Буду рад нашему с вами сотрудничеству, жду ваших предложений.

Мой контактный телефон: +38 066 128 56 54

icq 371 048 455

С уважением, Дмитрий Нежельский.