Дмитрий Нежельский grafNezhelskygrafNezhelsky
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Универсальный диктор
Имеется опыт работы на дубляже и озвучивании телевизионных программ, и рекламных роликов с 2004 – 2005 г., работал на ТРК "Ялта ТВ"; также в 2006 г. озвучивал программы на "СТБ", как приглашённый диктор. С 2008 г. - работал на "Tak-treba production", "Первом Автомобильном канале", "Нева фильм" - дублирование фильмов для кинотеатров. На сегодняшний момент работаю на студии "ТВ+"- озвучиваю телевизионные программы и мультсерилы. Владею русским и украинским языками. Буду рад нашему с вами сотрудничеству, жду ваших предложений.
Мой контактный телефон: +38 066 128 56 54
icq 371 048 455
С уважением, Дмитрий Нежельский.
Озвучивание
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