grafikdes

Вера grafikdes

 
35 летРоссия/Георгиевск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
разрабатываю узнаваемый дизайн для вашей рекламы

Образование:

Северо-Кавказский федеральный университет (высшее),

Специальность: Графический дизайн.

Георгиевский колледж (среднее профессиональное),

Специальность: Архитектура, дизайн интерьера.

Опыт работы:

Разработка фирменного стиля: логотипы, корпоративные бланки, обои для рабочего

стола;

Визитки, буклеты, листовки, плакаты, наружная реклама, банеры.

Профессиональные навыки:

Владею пакетом профессиональных программ, выполняю работу любой сложности:

- разработка дизайнерских продуктов с нуля;

- редакция и верстка готовых дизайнерских продуктов;

- выполняю графические рисунки карандашем и на планшете.