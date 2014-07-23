Образование:
Северо-Кавказский федеральный университет (высшее),
Специальность: Графический дизайн.
Георгиевский колледж (среднее профессиональное),
Специальность: Архитектура, дизайн интерьера.
Опыт работы:
Разработка фирменного стиля: логотипы, корпоративные бланки, обои для рабочего
стола;
Визитки, буклеты, листовки, плакаты, наружная реклама, банеры.
Профессиональные навыки:
Владею пакетом профессиональных программ, выполняю работу любой сложности:
- разработка дизайнерских продуктов с нуля;
- редакция и верстка готовых дизайнерских продуктов;
- выполняю графические рисунки карандашем и на планшете.