Привет! Я верстальщик, который ГОТОВ выполнить ваш заказ и ДОВЕСТИ его ДО конечного РЕЗУЛЬТАТА!
МОИ САЙТЫ
- адаптивно-отзывчивые и корректно отображаются на разных устройствах;
- имеют валидную, семантическую разметку, HTML-код написан в соответствии с стандартами Консорциума Всемирной Паутины (W3C);
- проходят тесты на переполнение и изменения;
- доступные для людей с ограниченными возможностями.
Заявка > изучение макета и технического задания > окончательная заявка > работа > оплата > передача исходных материалов > отзыв.
ГАРАНТИИ
В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы или замечены позже.
КОНТАКТЫ
Telegram: Чёрный - предпочитаемый способ связи
Email: [email protected] - предпочитаемый способ связи.
Сообщения на weblancer.
Онлайн с 10 до 23 по Киеву.
Я ИСПОЛЬЗУЮ
- HTML5, CSS3;
- JavaScript;
- SCSS/SASS;
- БЭМ;
- Pixel Perfect;
- Git;
- Gulp, SVG sprite, tinyPNG, cleanCSS, uglify и др..
ОПЛАТА
- работаю по предоплаты;
- способы оплаты - Privat24, webmoney (wmz, wmr), перевод на карту.
ГДЕ ОТЗЫВЫ?
Я еще не обзавелся отзывами на этом ресурсе, по этому именно Вы можете дать мне этот толчок! Готов идти на уступки и предложения!
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