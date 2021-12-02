grafit-off

Николай Черный grafit-off

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка Вашего проекта в сроки! Ваш сайт - мое реноме, имя и лицо!

﻿﻿﻿﻿﻿Привет! Я верстальщик, который ГОТОВ выполнить ваш заказ и ДОВЕСТИ его ДО конечного РЕЗУЛЬТАТА!

﻿МОИ САЙТЫ

  • адаптивно-отзывчивые и корректно отображаются на разных устройствах;
  • имеют валидную, семантическую разметку, HTML-код написан в соответствии с стандартами Консорциума Всемирной Паутины (W3C);
  • проходят тесты на переполнение и изменения;
  • доступные для людей с ограниченными возможностями.
﻿ПРОЦЕСС

﻿Заявка > изучение макета и технического задания > окончательная заявка > работа > оплата > передача исходных материалов > отзыв.

﻿ГАРАНТИИ

﻿В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы или замечены позже.

﻿﻿﻿КОНТАКТЫ

﻿Telegram: Чёрный - предпочитаемый способ связи

﻿Email: [email protected] - предпочитаемый способ связи.

﻿Сообщения на weblancer.

﻿Онлайн с 10 до 23 по Киеву.

﻿﻿Я ИСПОЛЬЗУЮ

  • HTML5, CSS3;
  • JavaScript;
  • SCSS/SASS;
  • БЭМ;
  • Pixel Perfect;
  • Git;
  • Gulp, SVG sprite, tinyPNG, cleanCSS, uglify и др..
﻿Если я Вам подхожу, жду Вас в личных сообщениях, отвечу на любые интересующиеся вопросы! Писать можете как на сайте, так и по контактам ниже. Если я по каким-то причинам не отвечаю здесь, пишите в мой Telegram, он всегда у меня под рукой!

﻿﻿ОПЛАТА

  • работаю по предоплаты;
  • способы оплаты - Privat24, webmoney (wmz, wmr), перевод на карту.

﻿﻿ГДЕ ОТЗЫВЫ?

Я еще не обзавелся отзывами на этом ресурсе, по этому именно Вы можете дать мне этот толчок! Готов идти на уступки и предложения!