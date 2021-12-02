Качественная верстка Вашего проекта в сроки! Ваш сайт - мое реноме, имя и лицо!

﻿﻿﻿﻿﻿Привет! Я верстальщик, который ГОТОВ выполнить ваш заказ и ДОВЕСТИ его ДО конечного РЕЗУЛЬТАТА!

﻿МОИ САЙТЫ

адаптивно-отзывчивые и корректно отображаются на разных устройствах;

на разных устройствах; имеют валидную, семантическую разметку, HTML-код написан в соответствии с стандартами Консорциума Всемирной Паутины (W3C) ;

разметку, HTML-код написан с стандартами ; проходят тесты на переполнение и изменения;

тесты на переполнение и изменения; доступные для людей с ограниченными возможностями.

﻿Заявка > изучение макета и технического задания > окончательная заявка > работа > оплата > передача исходных материалов > отзыв.

﻿ГАРАНТИИ

﻿В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы или замечены позже.

﻿﻿﻿КОНТАКТЫ

﻿Telegram: Чёрный - предпочитаемый способ связи

﻿Email: [email protected] - предпочитаемый способ связи.

﻿Сообщения на weblancer.

﻿Онлайн с 10 до 23 по Киеву.

﻿﻿Я ИСПОЛЬЗУЮ

HTML5, CSS3;

JavaScript;

SCSS/SASS;

БЭМ;

Pixel Perfect;

Git;

Gulp, SVG sprite, tinyPNG, cleanCSS, uglify и др..

Если яв личных сообщениях,на любые интересующиеся вопросы! Писать можете как на сайте, так и пониже. Если я по каким-то причинам не отвечаю здесь, пишите в мой Telegram , он всегда у меня под рукой!

﻿﻿ОПЛАТА

работаю по предоплаты ;

; способы оплаты - Privat24, webmoney (wmz, wmr), перевод на карту.

﻿﻿ГДЕ ОТЗЫВЫ?

Я еще не обзавелся отзывами на этом ресурсе, по этому именно Вы можете дать мне этот толчок! Готов идти на уступки и предложения!