Дизайн, інфографіка, логотипи
Вміння використовувати професійне програмне забезпечення для дизайну, таке як Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign та інші.
Навички створення високоякісних графічних та візуальних матеріалів для різних цільових аудиторій, наприклад, логотипів, банерів, ілюстрацій, інфографіків тощо.
Розуміння основних принципів дизайну, таких як композиція, кольорова гама, типографіка, і їх застосування в різних проектах.
Навички розуміння, як працювати з форматами файлів, щоб забезпечити відповідність до вимог, в тому числі форматів, які підтримуються різними платформами, такими як соціальні медіа, веб-сайти, печатні матеріали та інші.