Вміння використовувати професійне програмне забезпечення для дизайну, таке як Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign та інші.

Розуміння основних принципів дизайну, таких як композиція, кольорова гама, типографіка, і їх застосування в різних проектах.

Навички розуміння, як працювати з форматами файлів, щоб забезпечити відповідність до вимог, в тому числі форматів, які підтримуються різними платформами, такими як соціальні медіа, веб-сайти, печатні матеріали та інші.