Опыт работы: 2012 - наст. вр. Дизайн-студия «Арт-Мастер»
Главный дизайнер
• Обработка, ретуширование, коллажирование, реставрация фото
• Создание фирменного стиля
• Разработка логотипов
• Полиграфический дизайн
• Дизайн наружной рекламы
• Верстка многополосной продукции
• Веб- дизайн
2011-2012 000 ТК «Шанс»
Главный дизайнер проектов
• Создание фирменного стиля
• Разработка логотипов
• Полиграфический дизайн
• Дизайн наружной рекламы
• Верстка многополосной продукции
• Разработка веб-элементов
2010-2011 МОУ ЦК и К
Инженер по световому и сценическому оборудованию
• Управление объектами освещения
• Светопартитура
• Коммутация оборудования
• Создание визуальных световых эффектов
2009-2010 Рекламное агентство «Бизнес Идея»
Дизайнер-полиграфист
• Создание фирменного стиля
• Разработка логотипов
• Полиграфический дизайн
• Дизайн наружной рекламы
• Графические элементы
• Создание видео и аудиороликов
Образование: средне-специальное
Прочее: Профессиональные навыки/знание программ: ПК - уверенный пользователь MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe Premier, Adobe After Effects, Sound Forge.