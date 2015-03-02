grafiter

Павел grafiter

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Полиграфический дизайн. Качественно и в срок.

Опыт работы: 2012 - наст. вр. Дизайн-студия «Арт-Мастер»

Главный дизайнер

• Обработка, ретуширование, коллажирование, реставрация фото

• Создание фирменного стиля

• Разработка логотипов

• Полиграфический дизайн

• Дизайн наружной рекламы

• Верстка многополосной продукции

• Веб- дизайн

2011-2012 000 ТК «Шанс»

Главный дизайнер проектов

• Создание фирменного стиля

• Разработка логотипов

• Полиграфический дизайн

• Дизайн наружной рекламы

• Верстка многополосной продукции

• Разработка веб-элементов

2010-2011 МОУ ЦК и К

Инженер по световому и сценическому оборудованию

• Управление объектами освещения

• Светопартитура

• Коммутация оборудования

• Создание визуальных световых эффектов

2009-2010 Рекламное агентство «Бизнес Идея»

Дизайнер-полиграфист

• Создание фирменного стиля

• Разработка логотипов

• Полиграфический дизайн

• Дизайн наружной рекламы

• Графические элементы

• Создание видео и аудиороликов

Образование: средне-специальное

Прочее: Профессиональные навыки/знание программ: ПК - уверенный пользователь MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe Premier, Adobe After Effects, Sound Forge.