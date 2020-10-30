Йо, так уж вышло, что я Графический Дизайнер.

Если вам нужны особые и индивидуальные дизайны, которая будет отличаться от многих других работ, то я, тот самый человек для вас.

Немножко обо мне.

Я Графический дизайнер, со своеобразным стилем который хоть и не мало учился, но все же желает учиться и развиваться вновь и вновь. Для меня важнее всего стиль и атмосфера во всем, что я всегда стараюсь передавать в свои работы.

Достижения.

Имею опыт работы как для России где сам проживаю, так и некоторый для других стран. Участвовал и защищал проект в первой школе по дизайну в BAUHAUS (Германия, г. Дессау). Имел честь участвовать в Коллаборации с несколькими Стритвир компаниями, где зарабатывал принты, форму одежды, проводил фото, делал анимации мини и многое другое. Разрабатывал серию принтов и анимаций для телеканала "2х2" по проекту - НЕ ВЗРОСЛЕЙТЕ, ЭТО ЛОВУШКА. В разработку так-же входил набор стикеров, создания большого количества мерча, видео и т.д. Участвовал 2 раза в выставках по современному искусству в Москве (DOCA 2018,2019). А так-же реальный опыт работы с артистами из зарубежных стран, где я иллюстрировал афиши и принты.