grafonichg

Быстро, качественно и не дорого.
Всякий вид работы приятнее, чем покой. (Демокрит)
Быстро, качественно и недорого. Можете выбрать все ТРИ варианта! =)
Верстка удобных сайтов или интернет-магазинов с оригинальным дизайном. Качественно и в срок выполним вашу работу и главное, чтобы вы остались довольны
Наши услуги:
- Верстка из PSD.
- Верстка сайтов только с чистым и понятным кодом.
- Адаптивность сайтов.
- CSS/JavaScript анимация сайтов.
- Удобный и максимально понятный HTML код.
- Обработаем шаблон сайта в Photoshop при наличии ошибок, недочетов или по желанию заказчика.
- Создание сайтов на WordPress.
1. Оценка работы.
2. Качественное выполнение работы в срок.
3. Проверка выполненной работы требованиям заказчика.
4. Оплата работы.
5. Передача работы заказчику.
Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Станьте первыми кто оставит отзыв.
Действие аккаунта приостановлено!