grafonichg

Быстро, качественно и не дорого.

Всякий вид работы приятнее, чем покой. (Демокрит)

Быстро, качественно и недорого. Можете выбрать все ТРИ варианта! =)

Верстка удобных сайтов или интернет-магазинов с оригинальным дизайном. Качественно и в срок выполним вашу работу и главное, чтобы вы остались довольны 

Наши услуги:

Верстка из PSD.

Верстка сайтов только с чистым и понятным кодом.

Адаптивность сайтов.

CSS/JavaScript анимация сайтов.

Удобный и максимально понятный HTML код.

Обработаем шаблон сайта в Photoshop при наличии ошибок, недочетов или по желанию заказчика.

Создание сайтов на WordPress.

Информация о процессе работы с нами:

1. Оценка работы.

2. Качественное выполнение работы в срок.

3. Проверка выполненной работы требованиям заказчика.

4. Оплата работы.

5. Передача работы заказчику.

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

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