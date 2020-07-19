grafonichg

Климов Евгений grafonichg

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Быстро, качественно и не дорого.

 Всякий вид работы приятнее, чем покой. (Демокрит)

 

Быстро, качественно и недорого. Можете выбрать все ТРИ варианта! =) 

 Верстка удобных сайтов или интернет-магазинов с оригинальным дизайном. Качественно и в срок выполним вашу работу и главное, чтобы вы остались довольны 

 Наши услуги:

  • Верстка из PSD.
  • Верстка сайтов только с чистым и понятным кодом.
  • Адаптивность сайтов.
  • CSS/JavaScript анимация сайтов.
  • Удобный и максимально понятный HTML код.
  • Обработаем шаблон сайта в Photoshop при наличии ошибок, недочетов или по желанию заказчика.
  • Создание сайтов на WordPress.
Информация о процессе работы с нами:

      1. Оценка работы.

      2. Качественное выполнение работы в срок.

      3. Проверка выполненной работы требованиям заказчика.

      4. Оплата работы.

      5. Передача работы заказчику.

 

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

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