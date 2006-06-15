Объявляется тендер на раскрутку открывшегося шахматного портала. Необходима раскрутка портала, первичные задачи: • достижение 5'000 случайных посетителей портала в день; • достижение 5'000 постоянных пользователей портала (т.е. оплативших доступ к порталу); • достижение PR = 4. Требования к кандидатам: • реальный опыт раскрутки, оптимизации сайтов ...
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- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт17 лет назад
Открывающемуся шахматному порталу требуется дизайнер. Требования к кандидатам: • опыт разработки дизайна для приложений и web-сайтов; • опыт работы с векторной графикой; • творческий подход к работе; • опыт работы с CMS (желательно drupal); • постоянный и качественный доступ в Интернет, наличие Skype, возможность часто выходить ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Разработка программного обеспечения для шахматного портала Нужна команда программистов для разработки начальной версии ПО клиентской и серверной части. Требования к кандидатам: • Отличные знания Java, PHP, MySQL; • Постоянный и качественный доступ в Интернет, наличие Skype, возможность часто выходить на ...Разработка игр5 заявокЗакрыт18 лет назад