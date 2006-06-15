Открывающемуся шахматному порталу требуется дизайнер. Требования к кандидатам: • опыт разработки дизайна для приложений и web-сайтов; • опыт работы с векторной графикой; • творческий подход к работе; • опыт работы с CMS (желательно drupal); • постоянный и качественный доступ в Интернет, наличие Skype, возможность часто выходить ...