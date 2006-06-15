graker

Гость graker

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Раскрутка портала

    Объявляется тендер на раскрутку открывшегося шахматного портала. Необходима раскрутка портала, первичные задачи: • достижение 5'000 случайных посетителей портала в день; • достижение 5'000 постоянных пользователей портала (т.е. оплативших доступ к порталу); • достижение PR = 4. Требования к кандидатам: • реальный опыт раскрутки, оптимизации сайтов ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шахматный портал

    Открывающемуся шахматному порталу требуется дизайнер. Требования к кандидатам: • опыт разработки дизайна для приложений и web-сайтов; • опыт работы с векторной графикой; • творческий подход к работе; • опыт работы с CMS (желательно drupal); • постоянный и качественный доступ в Интернет, наличие Skype, возможность часто выходить ...

    PHPDrupal
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шахматный портал

    $500

    Разработка программного обеспечения для шахматного портала Нужна команда программистов для разработки начальной версии ПО клиентской и серверной части. Требования к кандидатам: • Отличные знания Java, PHP, MySQL; • Постоянный и качественный доступ в Интернет, наличие Skype, возможность часто выходить на ...

    PHPMySQL
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад