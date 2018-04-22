granatadigital

Анна granatadigital

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Представитель Креативного рекламного агенства Granata.digital - это молодая, амбициозная, креативная команда специалистов.

УСЛУГИ

  • Контент-маркетинг Комплекс маркетинговых приемов, основанный на создании и распространении актуальной и качественной информации.
  • SMM Продвижение в социальных сетях, точечное взаимодействие на целевую аудиторию, подбор площадок, настройка коммуникаций, нестандартные инструменты.
  • SEO Комплекс мероприятий внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в поисковых системах по определённым запросам.
  • Видеомаркетинг Один их современных способов рекламы вашего бренда, товаров, различных услуг с использованием видео.
  • Email-маркетинг Один из наиболее эффективных инструментов в интернет-маркетинге.
  • Web разработка Создания веб-сайта, интернет-магазин или веб-приложения.
  • Web-Дизайн Новое направление, графический дизайн, задачи которого - проектирование пользовательского интерфейса для сайтов, приложений.