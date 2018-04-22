granatadigital

Представитель Креативного рекламного агенства Granata.digital - это молодая, амбициозная, креативная команда специалистов.
УСЛУГИ
- Контент-маркетинг Комплекс маркетинговых приемов, основанный на создании и распространении актуальной и качественной информации.
- SMM Продвижение в социальных сетях, точечное взаимодействие на целевую аудиторию, подбор площадок, настройка коммуникаций, нестандартные инструменты.
- SEO Комплекс мероприятий внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в поисковых системах по определённым запросам.
- Видеомаркетинг Один их современных способов рекламы вашего бренда, товаров, различных услуг с использованием видео.
- Email-маркетинг Один из наиболее эффективных инструментов в интернет-маркетинге.
- Web разработка Создания веб-сайта, интернет-магазин или веб-приложения.
- Web-Дизайн Новое направление, графический дизайн, задачи которого - проектирование пользовательского интерфейса для сайтов, приложений.
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