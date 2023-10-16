grandkirill87

Кирилл grandkirill87

 
38 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
копирайт,рерайт

Добро пожаловать в мое портфолио! Я являюсь опытным копирайтером с огромным опытом работы в различных областях. Мое портфолио включает работу над разнообразными проектами, включая создание контента для блогов, статей, описаний товаров, рекламных текстов и многого другого.

Примеры моих работ:

  1. Блог-посты и статьи:

    • "Как улучшить продуктивность на рабочем месте: 10 проверенных стратегий"

    • "Мода и стиль: Топ-10 трендов сезона осень-зима 2023"

  2. Описания товаров:

    • Креативное описание для коллекции ювелирных изделий "Весенний гламур"

    • SEO-оптимизированное описание для электронной техники "Умные гаджеты для дома"

  3. Рекламные тексты:

    • Персонализированные рекламные объявления для кампании по продвижению здорового образа жизни

    • Продающий текст для онлайн-магазина органических продуктов питания

  4. Социальные медиа:

    • Разработка контент-плана и написание постов для бренда в индустрии красоты

    • Креативные хештеги и подписи для продвижения фитнес-клуба

  5. Технические статьи и руководства:

    • "Полное руководство по настройке домашней сети безопасности"

    • "Простой гид по использованию мобильного приложения для начинающих"

Я стремлюсь к тому, чтобы каждый проект, над которым я работаю, был уникальным и полностью соответствовал потребностям моих клиентов. Я готов рассмотреть новые интересные проекты и внести свой вклад в их успех.

Не стесняйтесь связаться со мной для обсуждения вашего проекта или любых других вопросов. Я с нетерпением жду возможности сотрудничать с вами!

С уважением,