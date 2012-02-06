Создаю и администрирую веб-сайты на основе CMS и не только. Ответственно подхожу к работе, саму работу делаю в кратчайшие сроки, не забывая о качестве.
Цена индивидуальная для каждого, в основном это:
-создание сайта на основе CMS - от 1000 руб;
-создание сайта-визитки - от 300 руб.
Установка и настройка дополнительных скриптов - форумы, гостевые книги, расширения, компоненты для тех или иных задач.
Ссылки на некоторые мои работы:
создание с нуля - http://tdsmotors.ru, http://maxverses.hop.ru
администрирование - http://www.estyle-con.ru
Пишите, договоримся.
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