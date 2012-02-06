Создаю и администрирую веб-сайты на основе CMS и не только. Ответственно подхожу к работе, саму работу делаю в кратчайшие сроки, не забывая о качестве.

Цена индивидуальная для каждого, в основном это:

-создание сайта на основе CMS - от 1000 руб;

-создание сайта-визитки - от 300 руб.

Установка и настройка дополнительных скриптов - форумы, гостевые книги, расширения, компоненты для тех или иных задач.

Ссылки на некоторые мои работы:

создание с нуля - http://tdsmotors.ru, http://maxverses.hop.ru

администрирование - http://www.estyle-con.ru

Пишите, договоримся.