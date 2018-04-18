granitka777

Ищу в свой бизнес специалиста по работе с воц. сетями (ВК, ФБ, ОК) а также Телеграм и Ютюб. Возможно начнем с ВК и ФБЛичные качества: Порядочность. Честность. Профессиональные качества: Ответственность. Педантичность. Трудоспособность. Результативность. ...