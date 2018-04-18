granitka777

Требуется продвижение компании, занимающейся проектированием и монтажом навесных вентилируемых фасадов. Необходимо заполнить каталог услуг, подобрать качественные фотографии, разработать стратегию для увеличения обращений и оптимизировать затраты на рекламу. Также требуется регулярная выкладка объявлений и сопровождение аккаунта.
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется разработать текстово-графический логотип для компании Axis, занимающейся навесными вентилируемыми фасадами. Основное слово 'Axis' и сопутствующее 'фасад' или 'fasad'. Ожидаются 3-5 схемных вариантов с креативной графической частью, релевантной деятельности. Доработка выбранного варианта.Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Необходимо разработать многостраничный сайт под ключ в срок 10 рабочих дней. Включает в себя полное наполнение и необходимый функционал. Техническое задание приложено отдельным файлом.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Ищу специалиста который мог бы проконсультировать и при возможности организовать системую e-mail рассылку писем по нашей БД. База большая, подробности при перепискеПродажи и лиды16 заявокЗакрыт4 года назад
ЗАГОЛОВОК: Перенос контента сайта в SP BILDER PROОписание:Необходимо перенести контент старого сайта - plan.nasledieproekt.ru на новый сайт на базе Joomla в соответствии с категориями на старом сайте.CMS: Joomla, визуальный редактор SP BILDER PRO.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищу в свой бизнес специалиста по работе с воц. сетями (ВК, ФБ, ОК) а также Телеграм и Ютюб. Возможно начнем с ВК и ФБЛичные качества: Порядочность. Честность. Профессиональные качества: Ответственность. Педантичность. Трудоспособность. Результативность. ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт7 лет назад