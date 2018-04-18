granitka777

Роман granitka777

 
47 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение в яндекс услугах

    Требуется продвижение компании, занимающейся проектированием и монтажом навесных вентилируемых фасадов. Необходимо заполнить каталог услуг, подобрать качественные фотографии, разработать стратегию для увеличения обращений и оптимизировать затраты на рекламу. Также требуется регулярная выкладка объявлений и сопровождение аккаунта.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип

    $50

    Требуется разработать текстово-графический логотип для компании Axis, занимающейся навесными вентилируемыми фасадами. Основное слово 'Axis' и сопутствующее 'фасад' или 'fasad'. Ожидаются 3-5 схемных вариантов с креативной графической частью, релевантной деятельности. Доработка выбранного варианта.

    Логотипы и Знаки45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    $200

    Необходимо разработать многостраничный сайт под ключ в срок 10 рабочих дней. Включает в себя полное наполнение и необходимый функционал. Техническое задание приложено отдельным файлом.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести сайт

    ЗАГОЛОВОК: Перенос контента сайта в SP BILDER PROОписание:Необходимо перенести контент старого сайта - plan.nasledieproekt.ru  на новый сайт на базе Joomla в соответствии с категориями на старом сайте.CMS: Joomla, визуальный редактор SP BILDER PRO.

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Smm специалист "под ключ"

    Ищу в свой бизнес специалиста по работе с воц. сетями (ВК, ФБ, ОК) а также Телеграм и Ютюб. Возможно начнем с ВК и ФБЛичные качества: Порядочность. Честность. Профессиональные качества: Ответственность. Педантичность. Трудоспособность. Результативность. ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад