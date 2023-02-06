Профессиональный корректор и копирайтер

Опытный корректор и копирайтер со страстью к созданию высококачественного контента. Обладаю навыками анализа и редактирования письменных материалов для обеспечения точности, ясности и согласованности. Умею находить и исправлять грамматические ошибки, опечатки и несоответствия в стиле письма. Стремление предоставлять безошибочный и привлекательный контент, который соответствует ожиданиям клиентов.

Навыки:

Вычитка и копирайтинг

Проверка грамматики и стиля

Обнаружение и исправление ошибок

Предложения по улучшению контента

Внимание к деталям

Умение работать в сжатые сроки

Опыт:

Успешно вычитал и отредактировал широкий спектр материалов, включая научные статьи, маркетинговые материалы и контент веб-сайта.

Помощь клиентам в улучшении их стиля письма и общего качества контента.

Сотрудничество с создателями контента и редакторами для обеспечения того, чтобы все письменные материалы были безошибочными и соответствовали отраслевым стандартам.

Эффективная работа в сжатые сроки для выполнения требований проекта.