Опытный корректор и копирайтер со страстью к созданию высококачественного контента. Обладаю навыками анализа и редактирования письменных материалов для обеспечения точности, ясности и согласованности. Умею находить и исправлять грамматические ошибки, опечатки и несоответствия в стиле письма. Стремление предоставлять безошибочный и привлекательный контент, который соответствует ожиданиям клиентов.
Навыки:
Вычитка и копирайтинг
Проверка грамматики и стиля
Обнаружение и исправление ошибок
Предложения по улучшению контента
Внимание к деталям
Умение работать в сжатые сроки
Опыт:
Успешно вычитал и отредактировал широкий спектр материалов, включая научные статьи, маркетинговые материалы и контент веб-сайта.
Помощь клиентам в улучшении их стиля письма и общего качества контента.
Сотрудничество с создателями контента и редакторами для обеспечения того, чтобы все письменные материалы были безошибочными и соответствовали отраслевым стандартам.
Эффективная работа в сжатые сроки для выполнения требований проекта.