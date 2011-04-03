добрий день! у меня есть номера телефонов, сортирований по месенджерам типо: 1. файл - номера viber 2. файл - номера whatsapp 3. файл - номера telegramm ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
добрий день нужно лечить лицензию стриминг всем известного флусо ник сервера, может ктонибудь возмётсйа за дело или у кого уже иесть указанное средство. заранее всем спасибоСистемное программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
иесть сайт мывидео.ге, сайт стримит тв каналы и позволяет вирезать конкретные фрагменты времени и даёт скачивать фаилом, например указываеш старт время 6:00 и указиваеш время заканчивания 6:05 и сайт даёт фаил в длину ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $80
Добрий деньн ужна программа которая будет мониторить конкретние сайти и при наличии обновлении копировать информацию в базу данних, не обязателно ежесекундний мониторинг сайтов, можно просто поставить на счётчик например каждие 10 минут ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $70
Добрий день нужна программа которая будет мониторить конкретние сайти и при наличии обновлении копировать информацию в базу данних, не обязателно ежесекундний мониторинг сайтов, можно просто поставить на счётчик например каждие 10 минут ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $30
добрий день нужен HTML 5 видео плеер с функциями дивиара. иесть сервер https://flussonic.com/ которий поддерживает все ниже изложенние функции, сервер 4.3.17(не последная версия) что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
добрий деньнужна программа которая будет мониторить конкретние сайти и при наличии обновлении копировать информацию в базу данних, не обязателно ежесекундний мониторинг сайтов, можно просто поставить на счётчик например каждие 10 минут и т д...програма должна ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Добри день, имеется саит с большим посешением на движке дле 7.3 требуется: 1. зделать апгреид до более стабилнои и зашишоннои версии(тут главное зашишонность а не то чтоби дле ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $25
Нужно установить скрипт фотохостинга, в задание входит 1. установка скрипта(скрипт может бит крякнутим) 2. безопасность(чтобы без бекдоров, и експлоитов) 3. должен поддерживать загрузку несколких изображении одновременно. 4. должен быть ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Программа должна работат в двуx режимах 1. указиваеш домен и программа бродит по заданному домену по разним линкам.. но не переходя на другие саити. 2. указиваеш домен и программа берёт из ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $35
Нужен бот которий будет копировать текст+картинки+фаилы(фаилы не болшые 100кб) с другого саита, реализовать бот можно на любом языке, можно на веб(пхп) можно на лубом програмном. нужно чтобы етот бот постил етиже новости на указанны ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад