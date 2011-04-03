Нужен бот которий будет копировать текст+картинки+фаилы(фаилы не болшые 100кб) с другого саита, реализовать бот можно на любом языке, можно на веб(пхп) можно на лубом програмном. нужно чтобы етот бот постил етиже новости на указанны ...