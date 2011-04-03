graph

Гиоргий graph

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт скачиваюший видео с сайта

    $20

    иесть сайт мывидео.ге, сайт стримит тв каналы и позволяет вирезать конкретные фрагменты времени и даёт скачивать фаилом, например указываеш старт время 6:00 и указиваеш время заканчивания 6:05 и сайт даёт фаил в длину ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер новостных сайтов

    $80

    Добрий деньн ужна программа которая будет мониторить конкретние сайти и при наличии обновлении копировать информацию в базу данних, не обязателно ежесекундний мониторинг сайтов, можно просто поставить на счётчик например каждие 10 минут ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер новостных сайтов

    $70

    Добрий день нужна программа которая будет мониторить конкретние сайти и при наличии обновлении копировать информацию в базу данних, не обязателно ежесекундний мониторинг сайтов, можно просто поставить на счётчик например каждие 10 минут ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • HTML 5 Video Player

    $30

    добрий день нужен HTML 5 видео плеер с функциями дивиара. иесть сервер https://flussonic.com/ которий поддерживает все ниже изложенние функции, сервер 4.3.17(не последная версия) что ...

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программа парсер новостных сайтов

    добрий деньнужна программа которая будет мониторить конкретние сайти и при наличии обновлении копировать информацию в базу данних, не обязателно ежесекундний мониторинг сайтов, можно просто поставить на счётчик например каждие 10 минут и т д...програма должна ...

    MySQL
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Upgrade DLE + Security

    $20

    Добри день, имеется саит с большим посешением на движке дле 7.3 требуется: 1. зделать апгреид до более стабилнои и зашишоннои версии(тут главное зашишонность а не то чтоби дле ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Инсталяция фотохостинга

    $25

    Нужно установить скрипт фотохостинга, в задание входит 1. установка скрипта(скрипт может бит крякнутим) 2. безопасность(чтобы без бекдоров, и експлоитов) 3. должен поддерживать загрузку несколких изображении одновременно. 4. должен быть ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Advanced Web Surfer

    $30

    Программа должна работат в двуx режимах 1. указиваеш домен и программа бродит по заданному домену по разним линкам.. но не переходя на другие саити. 2. указиваеш домен и программа берёт из ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен бот, копирующий новости с другого сайта

    $35

    Нужен бот которий будет копировать текст+картинки+фаилы(фаилы не болшые 100кб) с другого саита, реализовать бот можно на любом языке, можно на веб(пхп) можно на лубом програмном. нужно чтобы етот бот постил етиже новости на указанны ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Pa6oTHu4er
Вячеслав 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Upgrade DLE + Security
DLE
Георгий - адекватный и вежливый заказчик. Пока я работал - всё время был в онлайне, интересовался ходом работы, подсказывал даже! :)) Оплата сразу. Никаких претензий быть не может :) Рекомендую!
Очень хорошый специалист, буквально за несколько часов зделал очен кропотливую и осторожную работу. профессионально разбирается в DLE. зделал всю работу внимателно, логично, Быстро и качественно. работой довольен, Рекомендую!
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