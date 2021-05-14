Умный дизайн в Figma
Немного о себе
Привет, меня зовут Илья. Моё ремесло — веб-дизайн.
У меня есть опыт работы в:
Figma
Photoshop
А главное — реальные заказы.
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Мои принципы
✅Строго соблюдать дедлайны
✅Относится к заказчику с уважением
✅Каждый день совершенствовать навыки в дизайне
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Почему вы должны обратиться ко мне
👍У меня, уже имеется опыт работы с верстальщиком
👍Имеется представление о современном дизайне
👍Вижу корреляцию между опытом пользователя и прибылью компании.
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Заинтересовал?
Тогда обращайтесь, ведь я всегда рад сотрудничеству.
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