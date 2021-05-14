Умный дизайн в Figma

Немного о себе

Привет, меня зовут Илья. Моё ремесло — веб-дизайн.

У меня есть опыт работы в:

Figma

Photoshop

А главное — реальные заказы.

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Мои принципы

✅Строго соблюдать дедлайны

✅Относится к заказчику с уважением

✅Каждый день совершенствовать навыки в дизайне

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Почему вы должны обратиться ко мне

👍У меня, уже имеется опыт работы с верстальщиком

👍Имеется представление о современном дизайне

👍Вижу корреляцию между опытом пользователя и прибылью компании.

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Тогда обращайтесь, ведь я всегда рад сотрудничеству.