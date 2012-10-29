Дипломированный переводчик, закончил Факультет лингвистики Национального технического университета Украины (НТУУ «КПИ»)

С 2000 года занимаюсь техническими переводами, с 2005 года работал редактором в СМИ (от ежедневных до глянца).

Большой опыт написания статей на различные тематики на русском, украинском и английском языках, написания контента для сайтов, ведения сообществ, форумов.

Я – профессионал, поэтому работаю не только быстро, но и качественно.

Связаться со мной можно через Skype (graphittex) или по e-mail ([email protected])