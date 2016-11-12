Да пребудет с тобой веб-дизайн!
Привет, друг.
Меня зовут Евгений и
алкоголик я веб-дизайнер, и программист. Работаю в данной сфере уже 4 года (с 14-ти лет). Я уже набрался опыта, знаний и могу попробовать реализовать себя в своём любимом деле. В будущем планирую работать в it-компании на должности дизайнера. Умею верстать страницы и хорошо "общаюсь" с html и css. Также могу адаптировать сайт под различные устройства и посадить его на CMS. Спасибо за проявленный интерес, я всегда рад к сотрудничеству и новой работе над проектами!
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