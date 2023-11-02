Видео монтажёр

"Привет! Я опытный монтажер видео с навыками в LumaFusion, CapCut и After Effects. Моя цель - создавать увлекательные и качественные видеоролики для различных проектов. Монтаж - это искусство, и я с радостью добавлю ваши идеи в видео, придавая им жизнь.

С моими навыками и опытом, я гарантирую вам профессиональный монтаж, плавные переходы, цветокоррекцию и добавление спецэффектов в After Effects. В LumaFusion и CapCut я легко справляюсь с монтажем на мобильных устройствах, делая ваш контент более привлекательным для зрителей.

Сотрудничество со мной - это возможность привнести креатив и профессионализм в ваши проекты. Готов взяться за работу и сделать видео, которое будет выделяться среди конкурентов. Свяжитесь со мной, и мы сделаем что-то удивительное вместе!"