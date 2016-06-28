gravity-group

Гравити Групп: / /ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ/ / Мы создаем качественные приложения и обеспечиваем комплексный подход к решению задач по разработке мобильных приложений на всех этапах реализации проекта:
- анализ проекта и его оценка
- подготовка документации – техническое задание
- прототипирование — разработка функциональной структуры приложения
- разработка дизайна приложения
- разработка мобильного приложения
- комплексное тестирование
- публикация приложения (в AppStore, GooglePlay)
- поддержка, обновление и доработка приложения после публикации
- интеграция мобильных приложений в состав существующей ИТ-инфраструктуры для обеспечения взаимодействия с различными информационными системами и сервисами организации
- разработка мобильных версий сайтов и порталов, перевод неадаптивных сайтов в мобильную версию;
- доработка существующих приложений
- разработка API для интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой
- контентное наполнение (создание и редактирование информационных материалов)
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