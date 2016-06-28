gravity-group

Владимир gravity-group

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Гравити Групп: / /ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ/ / Мы создаем качественные приложения и обеспечиваем комплексный подход к решению задач по разработке мобильных приложений на всех этапах реализации проекта:

  • анализ проекта и его оценка
  • подготовка документации – техническое задание
  • прототипирование — разработка функциональной структуры приложения
  • разработка дизайна приложения
  • разработка мобильного приложения
  • комплексное тестирование
  • публикация приложения (в AppStore, GooglePlay)
  • поддержка, обновление и доработка приложения после публикации
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ
  • интеграция мобильных приложений в состав существующей ИТ-инфраструктуры для обеспечения взаимодействия с различными информационными системами и сервисами организации
  • разработка мобильных версий сайтов и порталов, перевод неадаптивных сайтов в мобильную версию;
  • доработка существующих приложений
  • разработка API для интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой
  • контентное наполнение (создание и редактирование информационных материалов)