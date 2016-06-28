gravity-group

Гравити Групп: / /ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ/ / Мы создаем качественные приложения и обеспечиваем комплексный подход к решению задач по разработке мобильных приложений на всех этапах реализации проекта:

анализ проекта и его оценка

подготовка документации – техническое задание

прототипирование — разработка функциональной структуры приложения

разработка дизайна приложения

разработка мобильного приложения

комплексное тестирование

публикация приложения (в AppStore, GooglePlay)

поддержка, обновление и доработка приложения после публикации

интеграция мобильных приложений в состав существующей ИТ-инфраструктуры для обеспечения взаимодействия с различными информационными системами и сервисами организации

разработка мобильных версий сайтов и порталов, перевод неадаптивных сайтов в мобильную версию;

доработка существующих приложений

разработка API для интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой

контентное наполнение (создание и редактирование информационных материалов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ