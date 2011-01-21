Я специалист с опытом в области создания сайтов. Могу реализовать проект любой сложности. Любые яваскрипт или флэш-приложения, изощрённая навигация, AJAX, галерея, любые эффекты, любые идеи*.
* Работаю только с адекватными людьми
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HTML-верстка
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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от $1500
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