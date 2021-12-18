grayzy__system

Только качественная и быстрая вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ,CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.

Моей цель - качественное выполнение услуги на рынке!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

- готов приступить уже- всегда довожу дело до конца- не нарушаю сроков- даю консультации по макету- не беру предоплату*- всегда на связи.

Технологии

﻿- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.