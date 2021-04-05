great_edosov

Копирайтер, продающие тексты в Instagram, сторителлинг, художественные тексты

Меня зовут Алексей, мне 20 лет, и я уже три года увлекаюсь написанием книг, сценариев и продающих текстов.

Обладаю хорошими знаниями в грамматике не только русского, но и украинского языка тоже, поэтому, у вас не возникнут трудности с заказом текста.

Я очень лаконичный и считаю краткость сетрой таланта, и считаю условия заказа по типу n-ного количества символов неприемлимыми, ведь если текст написан красиво, кратко и понятно, то он гараздо приятней, чем наполненная "водой" статья.

Вы можете заказать у меня:

1) Продающий текст в Instagram для товара, услуги, сервиса или заведения.

2) Авторский художественный рассказ для взрослых или детей, где в истории завуалирована нужная вам идея или мысль.

3) Красивое и лаконичное описание товара, услуги, сервиса или заведения.

4) Сторителлинг, где в вымышленной истории рассказано о том, как человек познакомился с вашими услугами или ещё чем-то, и привык к этому.

ВАЖНО: за отзыв не работаю, считаю нужным брать за свой труд деньги.

Пишите в любое время, кроме выходных, рад буду ответить