Работаю на рынке SEO с 2007 года. Занимаюсь раскруткой сайтов различной сложности, высокочастотные и низкочастотные запросы.
Также занимаюсь изготовлением сайтов.
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Портфолио
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- Магазин Тестов165 просмотров
- Maxgenius - ПСИХОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТА, ЗДОРОВЬЯ154 просмотра
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- Баннеры183 просмотра
HTML-верстка
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Поисковые системы (SEO)
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Сайты «под ключ»
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