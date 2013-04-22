greates

Вадим Адельбаев greates

 
38 летРоссия/Сыктывкар
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Работаю на рынке SEO с 2007 года. Занимаюсь раскруткой сайтов различной сложности, высокочастотные и низкочастотные запросы.

Также занимаюсь изготовлением сайтов.

Портфолио
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HTML-верстка
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от $50
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Поисковые системы (SEO)
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от $100
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Сайты «под ключ»
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от $200
нет рейтинга