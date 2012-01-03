Веб - дизайн. Создание дизайна для сайтов различных направлений.
>>>Суть:
Предлагаю себя в качестве Веб-дизайнера.
>>>Услуга:
Создание дизайна для сайтов различных направлений.
>>>Достоинства:
Четкое выполнение по срокам, умеренные цены.
>>>Оплата:
Сделал, показал фото. Если устроило - оплачиваете, если необходимо вношу небольшие исправления.
Проекты крупнее - по договоренности. Обычно - поэтапная оплата.
Способы оплаты: Web-Money, Яndex.Деньги, Contact, банковские переводы, и др.
>>>Контакты:
личка,
email:
ICQ#: 428-281-556
Skype: pozytyvchyk