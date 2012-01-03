greative

Ярослав greative

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Веб - дизайн. Создание дизайна для сайтов различных направлений.

>>>Суть:

Предлагаю себя в качестве Веб-дизайнера.

>>>Услуга:

Создание дизайна для сайтов различных направлений.

>>>Достоинства:

Четкое выполнение по срокам, умеренные цены.

>>>Оплата:

Сделал, показал фото. Если устроило - оплачиваете, если необходимо вношу небольшие исправления.

Проекты крупнее - по договоренности. Обычно - поэтапная оплата.

Способы оплаты: Web-Money, Яndex.Деньги, Contact, банковские переводы, и др.

>>>Контакты:

личка,

email:

[email protected]

ICQ#: 428-281-556

Skype: pozytyvchyk