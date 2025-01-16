Обо мне
Нужен сайт на Wordpress– это ко мне!
Почему стоит обратиться ко мне:
- Ответственно отношусь к проекту
- CMS WordPress, HTML5, CSS3, Javascript
- Создание сайтов на CMS WordPress
- Адаптация сайта Wordpress под мобильные устройства
- Создание форума для сайта на Wordpress
- Обсуждение проекта
- Предоплата 50%
- Выполнение работы
- Показ
- Внесение правок в течении недели
- Утверждение работы
- Оплата остатка - 50%
- Передача исходников
- Обмен отзывами
- Яндекс деньги
- Qiwi
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Портфолио
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