Обо мне

Нужен сайт на Wordpress– это ко мне!

Почему стоит обратиться ко мне:

Ответственно отношусь к проекту

CMS WordPress, HTML5, CSS3, Javascript

Создание сайтов на CMS WordPress

Адаптация сайта Wordpress под мобильные устройства

Создание форума для сайта на Wordpress

Обсуждение проекта

Предоплата 50%

Выполнение работы

Показ

Внесение правок в течении недели

Утверждение работы

Оплата остатка - 50%

Передача исходников

Обмен отзывами