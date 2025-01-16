greatmaker

Денис greatmaker

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Обо мне

Нужен сайт на Wordpress– это ко мне!

Почему стоит обратиться ко мне:

  • Ответственно отношусь к проекту
Навыки:

  • CMS WordPress, HTML5, CSS3, Javascript
Услуги:
  • Создание сайтов на CMS WordPress
  • Адаптация сайта Wordpress под мобильные устройства
  • Создание форума для сайта на Wordpress
Схема работы:

  • Обсуждение проекта
  • Предоплата 50%
  • Выполнение работы
  • Показ
  • Внесение правок в течении недели
  • Утверждение работы
  • Оплата остатка - 50%
  • Передача исходников
  • Обмен отзывами
Оплата принимается:
  • Яндекс деньги
  • Qiwi

Портфолио