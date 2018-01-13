greatmaster

Большой опыт фото и видео съёмки, видео монтажа, обработки фото (дети, школы, школьные альбомы, свадьбы, дни рождения, квартиры, предметная съёмка,продающие видео для youtube.
Примеры:
https://www.youtube.com/channel/UCfz-hmJ0Qdk67vvEcXuqZ4w
Так же
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
В подтверждение прилагаю к письму сертификат о прохождениятренинга.
https://yadi.sk/i/P92ijeZs3RGsNb
Образование высшее: инженер электронно-оптической техники, БГУИР, Минск 1999 г.
Курс: Front-end Developer, HTML, CSS, Javascript, Образовательный центр Парка высоких технологий, 2014
Курс: Специалист по интернет-рекламе 3.0. Рекламной Сети Яндекса, семинары Виталия Гандзия и Артура Гранта, 2017 г.