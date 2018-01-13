greatmaster

Видеосъемка, монтаж, дизайн, интернет-реклама Рекламной Сети Яндекса.

Большой опыт фото и видео съёмки, видео монтажа, обработки фото (дети, школы, школьные альбомы, свадьбы, дни рождения, квартиры, предметная съёмка,продающие видео для youtube.

Примеры:

https://vk.com/fotoivideos

https://www.youtube.com/channel/UCfz-hmJ0Qdk67vvEcXuqZ4w

Так же

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

В подтверждение прилагаю к письму сертификат о прохождениятренинга.

https://yadi.sk/i/P92ijeZs3RGsNb

Образование высшее: инженер электронно-оптической техники, БГУИР, Минск 1999 г.

Курс: Front-end Developer, HTML, CSS, Javascript, Образовательный центр Парка высоких технологий, 2014

Курс: Специалист по интернет-рекламе 3.0. Рекламной Сети Яндекса, семинары Виталия Гандзия и Артура Гранта, 2017 г.