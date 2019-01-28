При написании статей-провожу полный анализ темы(изучение нескольких источников). Создаю статьи со строгим следованием технического задания.

Проверка текста на ошибки (грамматические, пунктуационные , стилистические и другие), уникальность, заспамленность и другие параметры с помощью специальных онлайн-сервисов. Сдача работы в установленные сроки. Имею высокую скорость печати 350-400 знаков в минуту. Являюсь Администатором молодой группы в инстаграмм . Можно посмотреть по ссылке https://www.instagram.com/great_okean/ .