grechaninov

всю жизнь мы учимся
Опыт работы:декабрь 2017– настоящее время – специалист по маркетингу, SEO-оптимизация, html вёрсткаДостижения:
- оптимизация отчетности по статистике производства,
- продвижение трёх сайтов в топ3, одиннадцать сайтов в топ5
- проведение презентаций, дегустаций продукции;
- раздача рекламных материалов.
- Семантика, внешняя и внутренняя оптимизация
- разработка стратегии продвижения
- проводедение Аудита и Анализ юзабилити сайта
Профессиональные навыки: : опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, PowerPoint, Internet, основы MS Access, Photoshop, веб-вёрстка: HTML,CSS,JS, уровень знания английского языка и немецких языков : С1
Личные качества: ответственность, организованность, целеустремленность, трудолюбие, коммуникабельность, пунктуальность, умение работать в команде, быстрая обучаемость, системность, аналитический склад ума.