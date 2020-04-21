grechaninov

Святослав grechaninov

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
всю жизнь мы учимся

Опыт работы:декабрь 2017– настоящее время – специалист по маркетингу, SEO-оптимизация, html вёрсткаДостижения:

  • оптимизация отчетности по статистике производства,
  • продвижение трёх сайтов в топ3, одиннадцать сайтов в топ5
Функциональные обязанности:
  • проведение презентаций, дегустаций продукции;
  • раздача рекламных материалов.
  • Семантика, внешняя и внутренняя оптимизация
  • разработка стратегии продвижения
  • проводедение Аудита и Анализ юзабилити сайта
Образование: 2017-настоящие время : студент Венского Технического универститета 

Профессиональные навыки: : опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, PowerPoint, Internet, основы MS Access, Photoshop, веб-вёрстка: HTML,CSS,JS,  уровень знания английского языка и немецких языков : С1

Личные качества: ответственность, организованность, целеустремленность, трудолюбие, коммуникабельность, пунктуальность, умение работать в команде, быстрая обучаемость, системность, аналитический склад ума.