grechaninov

всю жизнь мы учимся

Опыт работы:декабрь 2017– настоящее время – специалист по маркетингу, SEO-оптимизация, html вёрсткаДостижения:

оптимизация отчетности по статистике производства,

продвижение трёх сайтов в топ3, одиннадцать сайтов в топ5

проведение презентаций, дегустаций продукции;

раздача рекламных материалов.

Семантика, внешняя и внутренняя оптимизация

разработка стратегии продвижения

проводедение Аудита и Анализ юзабилити сайта

2017-настоящие время : студент Венского Технического универститета

Профессиональные навыки: : опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, PowerPoint, Internet, основы MS Access, Photoshop, веб-вёрстка: HTML,CSS,JS, уровень знания английского языка и немецких языков : С1

Личные качества: ответственность, организованность, целеустремленность, трудолюбие, коммуникабельность, пунктуальность, умение работать в команде, быстрая обучаемость, системность, аналитический склад ума.