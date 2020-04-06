художественные тексты на русском, редактура, публицистические тексты на украинском в области права

Пишу замысловатые тексты на русском языке в художественном стиле. Могу писать так же публицистические статьи, тезисы и тому подобное. Прохожу обучение на специальности "право" (украинского), поэтому способна писать тексты на украинском языке в таких направлениях: семейное право - в большей мере и гражданское, административное - в меньшей. Способна редактировать тексты, избавляя их от ошибок, но не считаю это основной своей деятельностью. Буду рада сотрудничеству.