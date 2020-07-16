Графический дизайнер

Я, Грекова Анжелика, занимаюсь графическим дизайном,а именно создаю:

-Фирменный стиль

-Визуал

-Упаковку для социальных сетей

-Гайды, планеры

-Визитки

-Логотипы

-Плакаты, баннеры, брошюры

-Подарочные и простые сертификаты, открытки, приглашения

Помогаю моим заказчикам блогерам, владельцам малого и среднего бизнеса и компаниям, решить задачу узнаваемости их бренда на рынке и увеличения денежного чека в 3 раза, с помощью эстетичного, функционального и продающего дизайна.