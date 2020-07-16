Анжелика Грекова greekovaagreekovaa
25 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер
Я, Грекова Анжелика, занимаюсь графическим дизайном,а именно создаю:
-Фирменный стиль
-Визуал
-Упаковку для социальных сетей
-Гайды, планеры
-Визитки
-Логотипы
-Плакаты, баннеры, брошюры
-Подарочные и простые сертификаты, открытки, приглашения
Помогаю моим заказчикам блогерам, владельцам малого и среднего бизнеса и компаниям, решить задачу узнаваемости их бренда на рынке и увеличения денежного чека в 3 раза, с помощью эстетичного, функционального и продающего дизайна.
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