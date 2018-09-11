green

Егор green

 
47 летРоссия/Челябинск
19 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка сайтов, программирование.

1С программист. "Управление торговлей", "бухгалтерия и зарплата" и "управление персоналом". 

Связь сайтов с 1С,  верстка сайтов. 

Администрирование сетей на Windows и Linux. Программирование на C# и Delphi.

Отличное знание баз данных Sql Server и mysql. Программирование на php и perl.

Иностранные языки: английский, перевожу технические тексты без словаря.

PHPMySQLВерстка сайтаDelphiLinuxPerl
1С-программирование
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Разработка игр
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