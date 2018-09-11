Верстка сайтов, программирование.
1С программист. "Управление торговлей", "бухгалтерия и зарплата" и "управление персоналом".
Связь сайтов с 1С, верстка сайтов.
Администрирование сетей на Windows и Linux. Программирование на C# и Delphi.
Отличное знание баз данных Sql Server и mysql. Программирование на php и perl.
Иностранные языки: английский, перевожу технические тексты без словаря.
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1С-программирование
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Разработка игр
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