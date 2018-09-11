Верстка сайтов, программирование.

1С программист. "Управление торговлей", "бухгалтерия и зарплата" и "управление персоналом".

Связь сайтов с 1С, верстка сайтов.

Администрирование сетей на Windows и Linux. Программирование на C# и Delphi.

Отличное знание баз данных Sql Server и mysql. Программирование на php и perl.

Иностранные языки: английский, перевожу технические тексты без словаря.