greenfangs

Сделать интернет-магазин по функциональной спецификации. Дизайн есть. CMS - OpenCart. Указывайте цену и время, пожалуйста. + к ФС - добавить кнопку "Мы ВКонтакте" со ссылкой на группу.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Сделать интернет-магазин по функциональной спецификации. Дизайн есть. CMS - OpenCart. Указывайте цену и время, пожалуйста. + к ФС - добавить кнопку "Мы ВКонтакте" со ссылкой на группу.
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