greenfangs

Александр greenfangs

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Aoor
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Сверстать интернет-магазин и натянуть на OpenCart
Opencart
Хороший заказчик
Всё сделал отлично. Советую работать с ним.
Ответный отзыв
mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн магазина свадебных и вечерних платьев
Был рад сотрудничеству!
Качественно и в срок выполнил поставленную задачу. Быстро и адекватно отреагировал на дополнение и корректировку задачи. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв