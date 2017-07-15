Web-Design: (Greenholdingmedia)

Здравствуйте, уважаемые заказчики и гости страницы

Давайте знакомится, меня зовут Сергей. Я занимаюсь разработкой логотипов и сопутствующего фирменного стиля для компаний различной сферы деятельности. Ответственно и творчески подхожу к выполнению проектов, за которые берусь. Я ценю свое время и время своих клиентов, поэтому выполняю работу максимально быстро и качественно.

Вы можете заказать комплексную разработку фирменного стиля, а также отдельные его элементы:

логотип;

персонаж;

фирменные цвета;

фирменный шрифт;

визитки (корпоративная и персональная);

бланки;

конверты;

папки для документов;

сувенирная продукция и пр.

Виды работ по web-дизайну:

• Landing page

• Дизайн главной страницы

• Дизайн второстепенной страницы

• Интернет – магазин

• Оформление ВКонаткте

• Дизайн билборда

• Обработка фотографий

• Дизайн обложек CD/DVD

• Иллюстрация

• Фирменный стиль