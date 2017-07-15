Сергей Маликов greenholdingmedgreenholdingmed
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web-Design: (Greenholdingmedia)
Здравствуйте, уважаемые заказчики и гости страницы
Давайте знакомится, меня зовут Сергей. Я занимаюсь разработкой логотипов и сопутствующего фирменного стиля для компаний различной сферы деятельности. Ответственно и творчески подхожу к выполнению проектов, за которые берусь. Я ценю свое время и время своих клиентов, поэтому выполняю работу максимально быстро и качественно.
Вы можете заказать комплексную разработку фирменного стиля, а также отдельные его элементы:
- логотип;
- персонаж;
- фирменные цвета;
- фирменный шрифт;
- визитки (корпоративная и персональная);
- бланки;
- конверты;
- папки для документов;
- сувенирная продукция и пр.
• Landing page
• Дизайн главной страницы
• Дизайн второстепенной страницы
• Интернет – магазин
• Оформление ВКонаткте
• Дизайн билборда
• Обработка фотографий
• Дизайн обложек CD/DVD
• Иллюстрация
• Фирменный стиль
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