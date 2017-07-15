greenholdingmed

Сергей Маликов greenholdingmed

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web-Design: (Greenholdingmedia)

Здравствуйте, уважаемые заказчики и гости страницы

Давайте знакомится, меня зовут Сергей.  Я занимаюсь разработкой логотипов и сопутствующего фирменного стиля для компаний различной сферы деятельности. Ответственно и творчески подхожу к выполнению проектов, за которые берусь. Я ценю свое время и время своих клиентов, поэтому выполняю работу максимально быстро и качественно. 

Вы можете заказать комплексную разработку фирменного стиля, а также отдельные его элементы:

  • логотип;
  • персонаж;
  • фирменные цвета;
  • фирменный шрифт;
  • визитки (корпоративная и персональная);
  • бланки;
  • конверты;
  • папки для документов;
  • сувенирная продукция и пр.
Виды работ по web-дизайну:

• Landing page

• Дизайн главной страницы

• Дизайн второстепенной страницы 

• Интернет – магазин

• Оформление ВКонаткте  

• Дизайн билборда

• Обработка фотографий 

• Дизайн обложек CD/DVD

• Иллюстрация

• Фирменный стиль

Дизайн главной страницы
Портфолио