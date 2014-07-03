greenorangedev

Роман greenorangedev

 
41 годРоссия/Тюмень
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Программирование: Веб (.NET), мобайл (IOS, Android), десктоп (Windows)

Опыт в программировании > 10 лет. в портфолио далеко не все работы

AndroidiOS
Отзывы заказчиков
vitalycool
Виталий 
42 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Нужно приложение для вытаскивания email из Gmail
Быстро справился с задачей, рекомендую, буду заказывать еще!
Нареканий нет, все адекватно.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
1 отзыв
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $25
от 1 дня
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Встраиваемые системы
нет отзывов
от $25
от 1 дня
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Мобильные приложения
нет отзывов
от $25
от 1 дня
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Системное программирование
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга