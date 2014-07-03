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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
10 лет назад
Быстро справился с задачей, рекомендую, буду заказывать еще!
Ответный отзыв
Нареканий нет, все адекватно.
Прикладное ПО
1 отзыв
от $25
от 1 дня
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Базы данных
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Встраиваемые системы
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Мобильные приложения
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Системное программирование
нет отзывов
от $25
от 1 дня
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