Информация обо мне

Меня зовут Александр, 25 лет, проживаю в Харькове.

Профессиональной деятельностью занимаюсь 5 лет.

Пишу на языке html5 и css3. Адаптивно верстаю сайты на сетке bootstrap и создаю только валидный код. Обладаю всеми нужными навыками для разработки сайтов различной сложности, начиная от сайтов-визиток, магазинов, посадочных страниц, до крупных интернет гипермаркетов, досок объявлений, корпоративных сайтов.

Как правило, работаю с предоплатой, в некоторых проектах работаю с поэтапной оплатой. Я успешно живу этим направлением на протяжении 5 лет, только потому что для меня главное - это результат, и только благодаря хорошему результату, я получаю все больше и больше постоянных заказчиков. Обязательно обращайтесь, и вместе, мы создадим красивый и функциональный сайт для дальнейшего Вашего роста и продвижения!

Мои навыки:

1. Html / Html 5

2. CSS (saas / less)

3. Java Script

4. JQuery

5. Bootstrap

6. Photoshop

7. Corel Draw

8. Wordpress

9. Joomla

10. Кроссбраузерная верстка

11. Адаптивная верстка

12. Резиновая верстка

13. Блочная верстка

14. Табличная верстка

15. Верстка под iOS

Контактная информация:

Сайт: http://alexgreenpol.in.ua/

Вконтакте: https://vk.com/alexandrgreenpol

Почта: [email protected]

Телефон: +38(063) 715-69-13