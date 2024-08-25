greenxj

Олег greenxj

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
SEO специалист

Информация о себе:

Привет! Меня зовут Олег, и я SEO специалист с опытом работы более 6 лет. Моя специализация – это помощь бизнесам в достижении высоких позиций в поисковых системах и увеличении органического трафика. Я также имею опыт в контекстной рекламе (PPC) и создании эффективных стратегий продвижения на YouTube.

Моя цель – это результат. Я помогу вашему сайту получить заслуженное внимание и привлечь новых клиентов.

Мои навыки:

  • Поисковая оптимизация (SEO)

  • Управление контекстной рекламой (Google Ads)

  • Аналитика и оптимизация рекламных кампаний

  • Аудит сайтов и исправление технических ошибок

  • Разработка стратегии контент-маркетинга

Если вам нужен надежный специалист для долгосрочного сотрудничества, пишите! Буду рад помочь в развитии вашего проекта.

Портфолио

Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$15/час
от $30от 1 дня
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