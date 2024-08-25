SEO специалист

Информация о себе:

Привет! Меня зовут Олег, и я SEO специалист с опытом работы более 6 лет. Моя специализация – это помощь бизнесам в достижении высоких позиций в поисковых системах и увеличении органического трафика. Я также имею опыт в контекстной рекламе (PPC) и создании эффективных стратегий продвижения на YouTube.

Моя цель – это результат. Я помогу вашему сайту получить заслуженное внимание и привлечь новых клиентов.

Мои навыки:

Поисковая оптимизация (SEO)

Управление контекстной рекламой (Google Ads)

Аналитика и оптимизация рекламных кампаний

Аудит сайтов и исправление технических ошибок

Разработка стратегии контент-маркетинга

Если вам нужен надежный специалист для долгосрочного сотрудничества, пишите! Буду рад помочь в развитии вашего проекта.