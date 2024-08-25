SEO специалист
Информация о себе:
Привет! Меня зовут Олег, и я SEO специалист с опытом работы более 6 лет. Моя специализация – это помощь бизнесам в достижении высоких позиций в поисковых системах и увеличении органического трафика. Я также имею опыт в контекстной рекламе (PPC) и создании эффективных стратегий продвижения на YouTube.
Моя цель – это результат. Я помогу вашему сайту получить заслуженное внимание и привлечь новых клиентов.
Мои навыки:
Поисковая оптимизация (SEO)
Управление контекстной рекламой (Google Ads)
Аналитика и оптимизация рекламных кампаний
Аудит сайтов и исправление технических ошибок
Разработка стратегии контент-маркетинга
Если вам нужен надежный специалист для долгосрочного сотрудничества, пишите! Буду рад помочь в развитии вашего проекта.
Портфолио
- Продвижение сайта музыкальных композиций3 просмотра
Поисковые системы (SEO)
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$15/час
от $30от 1 дня
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