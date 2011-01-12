grek_55

Олег Яручик grek_55

 
36 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Образование:

- 1994-2004 гг. – ОШ№8, г. Мариуполь. Закончил с серебряной медалью.

- 2004-2010 гг. - Национальный Технический Университет «Харьковский Политехнический институт», факультет «Информатики и управления », специальность «Автоматизированные системы управления». Получил диплом магистра.

Навыки:

- cвободное владение ПК;

- знание языков программирования;

- работа с программными пакетами MathLab, Adobe Photoshop, офисными приложениями (Word, Excel, Access, Power point);

- знание архитектуры компьютеров, основ объектно-ориентированного программирования;

- знание основ SEO;

- умение быстро перерабатывать большие объемы информации;

Языки:

- русский, украинский – в совершенстве;

- английский – уровень Intermediate. Продолжаю изучение.

Увлечения:

-компьютерные технологии;

-автоиндустрия.

Photoshop