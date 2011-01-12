Образование:
- 1994-2004 гг. – ОШ№8, г. Мариуполь. Закончил с серебряной медалью.
- 2004-2010 гг. - Национальный Технический Университет «Харьковский Политехнический институт», факультет «Информатики и управления », специальность «Автоматизированные системы управления». Получил диплом магистра.
Навыки:
- cвободное владение ПК;
- знание языков программирования;
- работа с программными пакетами MathLab, Adobe Photoshop, офисными приложениями (Word, Excel, Access, Power point);
- знание архитектуры компьютеров, основ объектно-ориентированного программирования;
- знание основ SEO;
- умение быстро перерабатывать большие объемы информации;
Языки:
- русский, украинский – в совершенстве;
- английский – уровень Intermediate. Продолжаю изучение.
Увлечения:
-компьютерные технологии;
-автоиндустрия.