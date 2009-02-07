Если от работы получаешь удовольствие, значит работа выполняется на вес 200 %
Работаю быстро, качественно и подходя к каждому проэкту индивидуально.
Пишу статьи,рефераты, курсовые и делаю контрольные.
Рисую, занимаюсь дизайном, обработкой фотографий или изображений...
Возможности человека БЕЗГРАНИЧНЫ... так вот это слова про меня.
Что не умею, тому быстро учусь.
Считаю что гениальность в простоте.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рисование сайлов и анимирование их.154 просмотра
- Смайл Супер135 просмотров
- Смайл здорово148 просмотров
- Смайл отрицание.№1199 просмотров
- Смайлы под заказ (анимированные или обычные)240 просмотров
- Логотип для САйтА православных знакомств326 просмотров
- Логотип для автомагазина1026 просмотров
- Проэкт БАБОЧКА276 просмотров
- Логотип для туристического агенства347 просмотров
- Дизайн Арт студии.115 просмотров