greyfox1999mailr

Специалист по контекстной рекламе / Директолог Работаю с 2018 г.

Приветствую всех! Меня зовут Александр, Я являюсь Специалистом по контекстной рекламе в Яндекс. Работаю в этой сфере уже с 2018 г. с партнером, работали над нишами такие как: "Опт продажа Apple", "Дизайн кухни", "Опт Красной икры", "Видеонаблюдения", "Система вентиляции", "Автовыкуп", "Опт продажа одежды", "Виза в Шенген", "Сыпучие материалы", "Система инфракрасного отопления".

Пару месяцев назад Я решил вернуться снова в сферу фриланса и сейчас в поиске каких то интересных проектов)