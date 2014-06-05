опыт работы в IT сфере более 10 лет.

- ОС Windows/Linux;

- Установка и настройка серверов;

- Настройка отказоустойчивых кластеров;

- Мониторинг сервисов 24/7;

- Техническая поддержка;

- аудит и настройку политик безопасности;

- защита информации и обеспечение надежного хранения данных;

- восстановление работоспособности системы

- обновления;

- ведение документации;

- VOIP;

Работа с :

- Unix операционных систем: Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD;

- Windows Server NT/2000/2003/2008;

- оборудования Cisco, 3Com, Zyxel, D-Link;

- серверов Sun, Dell, IBM, HP

- баз данных: MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL;

- почтовых серверов: MS Exchange, Sendmail, Postfix, Eximl;

- Web-серверов: Apache, IIS;

- виртуализации Xen, OpenVZ, VmWare,KVM;

-Asterisk