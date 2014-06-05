опыт работы в IT сфере более 10 лет.
- ОС Windows/Linux;
- Установка и настройка серверов;
- Настройка отказоустойчивых кластеров;
- Мониторинг сервисов 24/7;
- Техническая поддержка;
- аудит и настройку политик безопасности;
- защита информации и обеспечение надежного хранения данных;
- восстановление работоспособности системы
- обновления;
- ведение документации;
- VOIP;
Работа с :
- Unix операционных систем: Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD;
- Windows Server NT/2000/2003/2008;
- оборудования Cisco, 3Com, Zyxel, D-Link;
- серверов Sun, Dell, IBM, HP
- баз данных: MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL;
- почтовых серверов: MS Exchange, Sendmail, Postfix, Eximl;
- Web-серверов: Apache, IIS;
- виртуализации Xen, OpenVZ, VmWare,KVM;
-Asterisk
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