gribnoj_jam

Приходченко Никита.

Дата рождения 25.03.1987

Образование:

- Лицей искусств 133,

- Харьковский Государственный Университет Искусств имени И. П. Котляревского.

Специальность: композиция.

Композиция, Музыка, живопись, и еще много вещей связанных с искусством можно приписать, перечислить, упомянуть и вписать в данном резюме, сказать по правде я не писал еще резюме, поэтому оно у меня получается скорее в стилистике некоего фри-стайл, но с другой стороны один и тот же корень с фри-лансерством, так что думаю все ок...

Если быть немного более серьезным, то я занимаюсь композицией, пишу музыку, тут думаю надо добавить - "разную". Этой самой композицией я занимаюсь на протяжении 9 лет. имеется опыт работы с театральной музыкой, с группой, с академической музыкой, электронной. Также обладаю навыками работы в различных музыкальных, графических, видео редакторах, таких как:

-Sibelius, Finale, Guitar Pro, Nuendo, Cool Edit Pro, Sound Forge, Wave Lab;

-Corel Draw 12, Corel Draw 13, Art Rage, ACD See, Adobe Photoshop;

-Virtual Dub.

Вот, а мою музыку можно найти на различных сайтах.

www.youtube.com/9grib

www.myspace.com/nickacorne

www.last.fm/music/nick+acorne

А вот собственно ссылки на мой основной музыкальный проект, в котором я сейчас работаю и собственно себя реализовываю.

www.myspace.com/alarmpressure

www.purevolume.com/alarmpressure

www.youtube.com/alarmpressure

www.last.fm/alarm+pressure

Что ж, еще хочется добавить, что я готов к сотрудничеству... разному... пишите, звоните и предлагайте.