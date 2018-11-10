gribpolina

Контекстная реклама, таргетированная реклама, создание лендингов на платформах

Работаю в сфере интернет-маркетинга более года. Работаю в digital-агентстве. Знаю специфику настройки в разных областях - от стоматологии до консалтинга, как мелких, так и крупных рекламных проектов.

Мои услуги:

1) Создание, настройка рекламных кампаний (Adwords, Директ) и веб-аналитики (Analytics, Метрика)

Анализ специфики, изучение сайта, выявление конкурентов. Выбор вида рекламных кампаний, составление семантического ядра, минусовка, составление продающих объявлений (1 ключ - 1 объявление), использование UTM-меток.

Дополнения: быстрые ссылки, их описания, визитка, уточнения, картинки.

Настройка рекламных кампаний: таргетинг, стратегии, ставки, бюджет, площадки.

Настройка веб-аналитики: коды отслеживания, цели, отчеты и пр.

2) Ведение рекламных кампаний

Отправка ежедневного/еженедельного отчета.

Мониторинг показателей, отслеживание поведения пользователей.

Устранение проблемных мест, корректировка рекламных кампаний, объявлений, ключевых слов, ставок, бюджета и прочего для улучшения показателей эффективности (CTR, средняя цена клика, глубина, время на сайте, процент конверсий).

3) Аудит существующих рекламных кампаний и веб-аналитики

Аудит стратегий, семантического ядра, текстов объявлений, площадок, ставок, бюджета, инструментов аналитики. Оценка эффективности посадочных страниц. Помощь в реализации рекомендаций. Снижение затрат на рекламу/ повышение эффективности существующих затрат.

4) Создание продающей посадочной страницы. Работаю на платформе LP.

Сюда входит: анализ ниши, оптимизация под конкретную целевую адиторию, создание продающих текстов, уникальный дизайн, кроссбраузерность,установка Яндекс.Метрики и Google Analytics, настройка целей, настройка А/B-тестирования, внутренняя SEO-оптимизация лендинга.